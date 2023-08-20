وفاة الفنان الكوميدي وحيد بوزيدي إثر جلطة دماغية

توفي اليوم الأحد، الفنان الكوميدي الفرنسي من أصل جزائري، وحيد بوزيدي، عن عمر ناهز الـ45 عاما، إثر تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة.

وكان الراحل، قد تعرض يوم الأربعاء 16 أوت الجاري، لجلطة على مستوى الدماغ. أثناء قضائه إجازته في مراكش بالمغرب.

ونقل على إثرها على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة، حيث رقد لأيام في غيبوبة. قبل أن توافيه المنية اليوم الأحد.

يشار إلى أن الممثل الكوميدي كان قد أصيب بجلطة دماغية في عام 2021.