وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث مرور
توفي الفنان جورج الراسي، صباح اليوم السبت، في حادث مرور، على طريق المصنع بالقرب من مركز الأمن العام عند الحدود السورية اللبنانية.
وفي هذا السياق، أوضحت وسائل اعلام لبنانية، أن “الفنان اللبناني جورج الراسي توفي بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام.
حيث توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث، وتوفيت أيضا على الفور الشابة التي كانت ترافق جورج في مشواره”.
كما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر سيارة جورج الراسي السوداء اللون بشكل كبير، حيث تحطمت مقدمتها بشكل كبير.
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الممثل السوري بسام لطفي يرحل عن عالمنا
كما غيب الموت اليوم الجمعة، الممثل السوري بسام لطفي أبو غزالة، أحد أبرز مؤسسي نقابة الفنانين في سوريا، عن عمر ناهز 82 عاماً.
ونعى فرع دمشق لنقابة الفنانين عبر صفحته على فيسبوك رحيل الممثل الفلسطيني السوري. من دون تحديد موعد التشييع ومكان الدفن.
وبسام لطفي من مواليد مدينة طولكرم الفلسطينية في الأول من جانفي عام 1940. ويعد من أبرز رواد الدراما السورية، وهو من مؤسسي نقابة الفنانين السوريين.
ويُعد لطفي من جيل الممثلين السوريين الأوائل الذين ساهموا في تأسيس الدراما السورية.
كما عُرف لطفي بعميد الدراما السورية، وكان أحد أبرز الأصوات التي رافقت مستمعي إذاعة دمشق. عبر برنامج “حكم العدالة” طيلة أكثر من ثلاثين سنة.
وشارك الراحل في عشرات الأعمال والمسلسلات التي حققت شهرة عربية واسعة. أبرزها “يوميات مدير عام”، و”نهاية رجل شجاع”، و”إخوة التراب”، و”التغريبة الفلسطينية”.
كما شارك في أفلام “المخدوعون”، و”رجال تحت الشمس”، و”الرجل الصامد”، و”الاتجاه المعاكس”.