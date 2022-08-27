وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث مرور

توفي الفنان ​جورج الراسي، صباح اليوم السبت،​ في حادث مرور، على طريق المصنع بالقرب من مركز الأمن العام عند الحدود السورية اللبنانية.

وفي هذا السياق، أوضحت وسائل اعلام لبنانية، أن “الفنان اللبناني ​جورج الراسي​ توفي بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام.

حيث توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث، وتوفيت أيضا على الفور الشابة التي كانت ترافق جورج في مشواره”.

كما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر سيارة جورج الراسي السوداء اللون بشكل كبير، حيث تحطمت مقدمتها بشكل كبير.

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