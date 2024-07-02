وفاة الفنان المجاهد الطاهر بن أحمد عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني

تلقت صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون بتأثر عميق، خبر وفاة المرحوم الفنان المجاهد الطاهر بن أحمد. عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم الوزيرة لأسرة الفنان الراحل، ولكل العائلة الفنية الكبيرة. بخالص التعازي وصادق المواساة في فقدان المجاهد الفنان وقائد الجوق في الفرقة الفنية لجبهة التحرير. والمشهود له بمساره الفني المتميز بالابداع والتأصيل.