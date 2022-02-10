وفاة الفنان المسرحي والسينمائي جمال بن صابر

إنتقل إلى رحمة الله الفنان المسرحي والسينمائي بمستغانم جمال بن صابر عن عمر يناهز 81 سنة بعد مرض ألزمه الفراش.

وحسب المديرية الولائية للثقافة والفنون توفي اليوم بمدينة مستغانم الفنان المسرحي والسينمائي جمال بن صابر عن عمر يناهز 81 سنة.

ويعتبر الفنان من مواليد 1941 بمستغانم وبدأ مشواره الفني مبكرا مع الجمعية المسرحية والموسيقية “السعيدية”. قبل أن يلتحق بفرقة “مسرح القراقوز” للمسرحي الراحل ولد عبد الرحمان كاكي في نهاية الخمسينات.

لينضم بعد الإستقلال إلى المسرح الوطني الجزائري حديث النشأة إلى غاية 1971. ثم انتقل إلى فرنسا لإجراء تربص في السمعي البصري و عاد بعدها ليكون مخرجا بمستغانم.

وقدم جمال بن صابر عدة أعمال كمخرجا وممثلا ومساعدا تقنيا في العديد من الإنتاجات السينمائية والمسلسلات الدرامية للمؤسسة العمومية للتلفزيون.

كما نال الفنان الجائزة الذهبية في مهرجان سينمائي دولي بتونس سنة 1975 وجائزة وطنية في مهرجان مسرحي بولاية سيدي بلعباس.

وأسس الراحل الجمعية الثقافية الإشارة مع مجموعة من المسرحيين وكان رئيسا لتعاونية الكانكي. ومحافظا للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بين 2007 و2011 و عضوا فعالا في الحركة المسرحية الوطنية و المحلية.

وسيوارى الفقيد الثري غدا بعد صلاة الجمعة بمقبرة سيدي علال قصوري ببلدية صيادة بولاية مستغانم.

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قدمت وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون، تعازيها في وفاة الفنان الكبير السينمائي والمؤلف المسرحي. وكاتب الأغاني أمزيان إبراهيم المعروف باسم محمد حلمي، رحمه الله.

وجاء في نص التعزية “ببالغ الحزن والأسى تلقت الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون. نبأ وفاة الفنان الكبير السينمائي والمؤلف المسرحي وكاتب الأغاني أمزيان إبراهيم المعروف باسم محمد حلمي، رحمه الله”.

وأضاف الوزيرة “لقد كان الراحل محمد حلمي فنانا ناذرا متعدد المواهب، استطاع منذ شبابه المبكر أن يبدع في التمثيل. ويسجل منذ بداياته حضورا قويا على خشبة المسرح ثم الإذاعة وبعدها التلفزيون. الذي إرتقى فيه بأعمال تبقى خالدة في الذاكرة الفنية الوطنية، أحبه جمهور المسرح والتلفزيون. بل أحبه الجمهور الجزائري الذي ترك فيه أثرا طيبا لن ينساه برحيله أبدا”.

وبهذه المناسبة الحزينة، تقدمت الوزيرة بأسمى عبارات التعازي والمواساة لعائلته الصغيرة وكل العائلة الفنية. متضرعة إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة. ويسكنه فسيح جناته رفقة الصديقين والشهداء والصالحين، وان يلهم ذويه جميل الصبر و حسن العزاء.