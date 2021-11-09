وفاة الفنان المصري أحمد خليل بفيروس كورونا

إنتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم الثلاثاء الفنان المصري أحمد خليل، إثر مضاعفات فيروس كورونا، عن عمر ناهز 80 سنة.

وكان قد أعلن أحمد خليل إصابته بفيروس كورونا ودخل المستشفى، ثم خرج قبل أيام، وتدهورت بعدها حالته الصحية مجددًا. كما تم نقله إلى المستشفى مرة أخرى لتلقي العلاج.

وأعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان أحمد خليل. كما سيتم تشييع جنازة الفقيد ظهر اليوم، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب صلاة الظهر اليوم.

خليل من مواليد جويلية 1941 بمصر، تخرج من معهد السينما عام 1965، ثم التحق بمسرح الجيب. له مسيرة فنية طويلة ومليئة بالأفلام والمسلسلات الناجحة. كما شارك في عدة مسرحيات أبرزها: “حب تحت الحراسة، خادم سيدين، وياسين وبهية”.

وقبل وفاته بأيام قليلة، صرح الفنان أحمد خليل لوسائل الإعلام، بطبيعة مرضه وحالته الصحية. حيث قال :أنا تعبان وعندي كورونا، كنت في المستشفي وخرجت من كام يوم بس تعبت تاني جدا. كما قال ورايح حالا للمستشفى عشان الأعراض بتزيد عليا، وحاسس بتعب ومش قادر أتكلم”.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل أحمد خليل هي مسلسل “إلا أنا حكايتي مع الزمان” إلى جانب الفنانة ميرفت أمين، أشرف زكي. كما أنه أصيب بفيروس كورونا أثناء تصوير مشاهده في هذا المسلسل ونُقل إلى المستشفى أثناء تصوير مشاهد امسلسل.

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