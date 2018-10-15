 وفاة الفنان المصري أحمد عبد الوارث

ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم الإثنين، في مصر عن وفاة الفنان الكبير أحمد عبد الوارث، بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر ناهز 71 سنة.

وقال نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي، إن الفنان عبد الوارث، تعرض لأزمة صحية مفاجئة أدخلته المستشفى بالعاصمة القاهرة منذ حوالي مدة طويلة.

وأشار في نفس الوقت، أن صلاة الجنازة والعزاء سيلن عنها في وقت لاحق بعد الإنتهاء من الإجراءات الإدارية بالمستشفى.

للإشارة، فإن الفنان الراحل عبد الوارث، من أبرز وجوه السينما المصرية والمسرحية المصرية من جيل نور الشريف و أحمد زكي وفنانين آخرين.

وشارك الفنان عبد الوارث في عديد الأفلام والمسلسلات، مثل زهرة الأسوار والمسافرون، تمساح البحيرة وأعمال ستخلد مسيرة الراحل في السنيما المصرية.