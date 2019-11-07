وفاة الفنان المصري الشاب هيثم زكي بشكل مفاجئ وهذا السبب

توفي الفنان المصري الشاب، هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، داخل منزله بمصر، عن عمر ناهز الـ35 سنة.

وأكد نقيب المهن التمثيلية بمصر، وفاة هيثم زكي وكتب على صفحته بفيسبوك: “تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي، البقاء لله”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، أن نجل الممثلين الراحلين، أحمد زكي وهالة فؤاد، توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وحول تفاصيل الوفاة، تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بورود بلاغ من خطيبة الراحل، بعد اتصالها به لأكثر من مرة، دون أن تتلقى رد.

لتنتقل قوة أمنية لمنزل الفنان الشاب، وقامت بكسر باب الشقة، ليتبين وفاته داخل غرفة نومه.

وبعد نقل جثمان الراحل للمستشفى، أبان التقرير الطبي أن سبب الوفاة يعود لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم زكي، والمولود سنة 1984، مشواره الفني سنة 2006، في فيلم “حليم”، من بطولة والده.

ثم قدم الفنان الراحل بعدها، مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

ونعا عدد من النجوم المصريين، هيثم زكي، منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا وحسن الرداد وفيفي عبده ودرة.