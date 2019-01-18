وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني

توفي، اليوم الجمعة، الفنان المصري سعيد عبد الغني، عن عمر يناهز 81 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

وتّم تشييع جثمان الفنان عقب صلاة الجمعة في مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وكانت الحالة الصحية للفنان المصري ، قد تدهورت حيث تعرض لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها لاحد المستشفيات العسكرية .

وقدم الفنان الكبير سعيد عبد الغنى،العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، أبرزها فيلم “إحنا بتوع الأتوبيس”.

إضافة إلى مسلسلات أخرى، مثل “الفرسان” بدور “عز الدين أيبك”، و”الثعلب”، “رد قلبي”، “شمس الأنصاري”، “أولاد الليل” وغيرها.