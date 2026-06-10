وفاة الفنان المصري عبدالعزيز مخيون

غيّب الموت صباح اليوم الأربعاء، الفنان المصري عبد العزيز مخيون بعد صراع مع المرض ووعكة صحية شديدة أدخل على أثرها إلى المستشفى قبل أيام.

وكتب نقيب المهن التمثيلية في مصري الفنان أشرف زكي عبر حساباته الرسمية عبارة: “وداعا أيها الراحل العظيم”

كان الفنان الراحل عبد العزيز مخيون قد تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، وحجزه داخل قسم العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتبين لدى الأطباء معاناته من التهاب رئوي مصحوب بضيق في التنفس.

وقدم الفنان الراحل أدواراً حفرت في ذاكرة المشاهدين، ومن أبرز أعماله السينمائية فيلما “الهروب” و”البريء” مع المخرج عاطف الطيب والنجم أحمد زكي. كما تميز في تجسيد شخصية الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في مسلسل “أم كلثوم” وفيلم “كوكب الشرق”.

كما شارك مخيون في روائع المسلسلات المصرية، ومنها “ليالي الحلمية” في دور طه السماحي، ومسلسلات “الشهد والدموع”. و”بوابة الحلواني”، و”الجماعة”. كما شارك مؤخرا أدوار معقدة ومميزة في مسلسلات مثل “البرنس”، و”جزيرة غمام”، و”سوق الكانتو”.