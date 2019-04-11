وفاة الفنان المصري محمود الجندي

توفي، فجر اليوم الخميس، الفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز 74 عاماً حسبما نشرته مواقع عربية .

وستقام جنازة الفنان الراحل محمود الجندي ، ظهر اليوم الخميس بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة ،

حسبما أكده نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي.

وقال نقيب الممثلين: “نتواصل مع نجله المخرج أحمد الجندي للاتفاق على موعد ومكان العزاء”.

يذكر أن الفنان محمود الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل “حكايتي”، من بطولة ياسمين صبري، ووفاء عامر، وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد.

المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.