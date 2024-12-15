وفاة الفنان المصري نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا، الفنان المصري القدير نبيل الحلفاوي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نتيجة مشاكل في الجهاز التنفسي.

وكان الفنان، قد نُقل إلى المستشفى حيث وُضع تحت الرعاية في غرفة العناية المركزة. إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير في الساعات الأخيرة، مما أدى إلى وفاته.

وأعلن خبر وفاة الفنان الراحل، نجلاه وليد وخالد عبر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر جاء فيها: “الوالد ربنا استجاب لدعاه. ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل. كان دائما يدعي وربنا ماخذلوش، شكرا على كل الحب والدعاء.. “.

ونعى الحلفاوي عدد من الفنانين، جاء في مقدمتهم الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أكرم حسني، والفنان عمرو محمود ياسين.

ونجح الممثل المصري نبيل الحلفاوي، بأداء جمع بين الأصالة والاحتراف، على مدار مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من 50 عاما في ترك بصمة خالدة في تاريخ الدراما والسينما المصرية. بفضل الأعمال المميزة التي قدمها والمواقف الإنسانية التي اشتهر بها.