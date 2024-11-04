وفاة الفنان جمال حمودة ووزيرة الثقافة تقدم التعازي

انتقل إلى رحمة الله الفنان جمال حمودة، أين فقدت الساحة الفنية نجما من نجومها، وعلى إثر هذا المصاب الجلل تقدمت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد.

وجاء في تعزية الوزيرة “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، تلقت الدكتورة “صورية مولوجي”. وزيرة الثقافة والفنون نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الفنان جمال حمودة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الوزيرة إلى أهله ومحبيه وكل العائلة الفنية، بخالص عبارات التعازي والمواساة. سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء”.

السيرة الذاتية للفنان القدير جمال حمودة

الفنان جمال حمودة من مواليد 17 ديسمبر 1954 بولاية سكيكدة، متحصل على شهادة التعليم الأهلية والسنة الأولى ثانوي. تكون في المعهد العالي للفنون الدرامية والرقص سنة 1972، وتحصل على شهادة ممثل سنة 1974

وفي سنة 1975/1976 اشتغل منشط ثقافي في إكمالية ابن جوبير سكيكدة، وفي سنة 1977. اشتغل ممثل في المسرح الجهوي بعنابة.

كما تقلد الراحل منصب مدرس في الفن الدرامي بالمدرسة البلدية للموسيقى والفن الدرامي عنابة من سنة 1978 إلى غاية 1984. وكانت له فرصة أين تربص في الإخراج في موسكو روسيا سنة 1988. ومن سنة 1990 إلى غاية 1995 كان مراسل في اسبوعية الثورة الافريقية. ومن سنة 1995 الى غاية 2006 عين مدير قصر الثقافة والفنون عنابة، وفي سنة 2006 اشتغل رئيس الدائرة الفنية والتقنية. بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي، وبعهدا مستشار فني بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي. وفي سنة 2010 اشتغل أستاذ الفنون الدرامية بالمركز الثقافي الفرنسي.

كانت للفنان الراحل عدة أعمال في المسرح، كما كان كاتب درامي، وله عدة سيناريوهات. بالإضافة الى تجربته في الاخراج مسرحي، كما كان للفنان عدة أعمال كممثل سنيما وتلفزيون.

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