وفاة الفنان حبيب مخفي بعد معاناة مع المرض

إنتقل إلى رحمة الله، الفنان الحبيب مخفي، بمستشفى عبد القادر حساني في ولاية سيدي بلعباس، بعد معاناة مع المرض.وحسب تلفزيون “النهار”، والذي قام بزيارة الفنان في المستشفى، فقد كان يعاني من مشكلة في القلب.

وفقدت الساحة الفنية الجزائرية مؤخرا، عدة فنانين تركوا أثرا طيبا في قلوب الجزائريين من خلال أعمالهم.على غرار ريم غزالي وفتيحة نسرين ونعيمة عبابسة وبلاحة بن زيان.