وفاة الفنان سعيد بوشلوش بعد تدهور حالته الصحية

توفى اليوم الفنان سعيد بوشلوش بعد تدهور الحالة الصحية في المستشفى، والذي كان يحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة خارج الوطن.

المرحوم ، هو أحد أعمدة التوزيع الموسيقي والتلحين والاغنية الشبابية في الجزائر .

بوشلوش ملحن ، موزع ومؤلف اغاني وهو صاحب اكبر الاغاني التي لاقت رواجا في الجزائر على غرار اغاني المنتخب الوطني “لالجيري يا لميمة يا مونامور” ، “يالولاد ديرو حالة” ، “تحيا ليكيب ناسيونال”….الخ.

كما اشرف المرحوم على توزيع البومات الكثير من الفنانين مثل كادير الجابوني ، الشابة صونيا ، جليل باليرمو..الخ. بالاضافة الى توزيعه لأغلب الجنريكات السنيمائية و التلفزية التي شهدناها طوال العشرين سنة الاخيرة.

وكانت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة وعدت في تغريدة لها بمتابعة الوضع الصحي للفنان.

وكتبت مليكة بن دودة ” لقد تأثرنا عظيم الأثر لدى سماعنا بالحالة الصحية الحرجة للفنان الفاضل والمحبوب سعيد بن شلوش؛ ونعمل على متابعة وضعه الصحي عن قرب ولن ندخر جهدا في مساندته، داعين الله أن يشفيه شفاء ما بعده سقما.