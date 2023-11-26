وفاة الفنان طارق عبد العزيز في موقع التصوير!

توفي الفنان المصري، طارق عبد العزيز، اليوم الأحد، في موقع تصوير مسلسل “وبقينا اتنين” الذي يقوم ببطولته شريف منير ورانيا يوسف.

وتعرض الفنان، لأزمة قلبية مفاجئة، وهو بموقع التصوير، فارق على إثرها الحياة، بحسب ما أكد نقيب المهن التمثيلية ، أشرف زكي.

وأصيب الفنان طارق عبد العزيز لبوعكة صحية أثناء العمل، حيث أصيب بتشنجات ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في جوان الماضي وخضع لعملية في القلب.

وشارك الفنان في مسلسل “أعمل أي” الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور “شوقي المحامي”. وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني وغيرهم.

وكان آخر أعماله مسلسل “آخر دور” مع دينا الشربيني وميمي جمال.