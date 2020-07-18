وفاة الفنان “عبد الرحمان ياموني “بعد إصابته بكورونا

إنتقل إلى رحمة الله الفنان عبد الرحمن ياموني، والمعروف بـ “ببوعجاج الصغير”، عمر ناهز 57 سنة بعد إصابته بفيروس كورونا.

ووفق مديرية الصحة والسكانن لولاية تيارت “الفنان عبد الرحمن ياموني توفي إثر تدهور حالته الصحية بعد اصابته بوباء كورونا حيث كان يتلقى العلاج بالمنزل منذ حوالي أسبوعين”.

توفي الفنان عبد الرحمن ياموني، الملقب “ببوعجاج الصغير”، وهو أحد أعمدة الأغنية الشعبية بولاية تيارت، أمس الجمعة اثر إصابته بوباء كورونا، عن عمر ناهز 57 سنة، حسبما أفادت به اليوم السبت مصالح المديرية الولائية للصحة والسكان.

الفقيد رئيس جمعية الموسيقى الشعبية “نسيم الهضاب” ومنظم مهرجان الأغنية الشعبية “ليالي تيارت” خلال الطبعتين السابقتين.

واوضحت مديرية الثقافة أن الساحة الفنية “فقدت بوفاة الفنان ياموني أحد ركائز الفن والموسيقى والأغنية الشعبية”.