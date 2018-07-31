وفاة الفنان عبد القادر عجابي في حادث مرور في غرداية

توفي فنان الأغنية الصحراوية المحلية عبد القادر عجابي رفقة شقيقه ومرافقه المنحدر من بلدية زلفانةفي حادث مرور بغرداية.

فيما أصيب شقيقه الثالث بجروح خطيرة بعد انحراف السيارة التي كانو على متنها بطريق بريزينة متليلي.

وتدخلت وحدة الحماية التي تنقلت إلى مكان الحادث، أين قامت بأسعاف الجريح ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى متليلي .

فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى غرداية.

وشكل وفاة الفنان عبد القادر عجابي صدمة كبيرة وسط جمهوره بولاية غرداية خصوصا والجنوب عموما.

خاصة وأن أغانيه تلقى رواج كبير في الجنوب الجزائري يعتبر عميد الأغنية الصحراوية.