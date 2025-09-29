وفاة الفنان فوزي صايشي المعروف بـ “رميمز”

أعلن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اليوم الاثنين، عن وفاة الفنان والممثل القدير صايشي بوتخيل فوزي. المعروف في الساحة الفنية بـ”رميمز”.

وجاء في تعزية الديوان “بقلوب يعتصرها الأسى، تلقّى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نبأ وفاة الممثل القدير صايشي بوتخيل فوزي المعروف بـ “رميمز”. العضو بالديوان بصفته فنانًا مؤديًا، وأحد أعمدة التمثيل في الجزائر، الذي أمتع الجمهور بأدواره المتميزة في المسرح والتلفزيون والسينما، وترك بصمة لا تنسى”.

و”بهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم سمير ثعَــالِبِي، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”. “بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الفنية الجزائرية كافة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته”. و”يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء”.