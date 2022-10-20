وفاة الفنان والخطاط العالمي الطيب العيدي

توفي اليوم الخميس، الفنان والخطاط العالمي الطيب العيدي، عن عمر يناهز 51 سنة.

ويعتبر ابن مدينة الأغواط، احد قامات الفن والأب الروحي للرسم بالخط العربي، حيث توج بجائزة كتارا للرواية والفن التشكيلي بقطر في تصميم الأغلفة فئة روايات الفتيان.

كما يعتبر صاحب أول طابع بريدي عربي موحد “القدس عاصمة فلسطين”.

يذكر ان الخطاط الطيب العيدي من مواليد 1971/04/03 بآفلو ولاية الأغواط ، خريج المعهد التكنلوجي للتربية سنة 1992 إشتغل كأستاذ للتربية الفنية إلى غاية 1998.

لينقطع بعدها و يتفرغ للنشاط في ورشته الخاصة بدار الثقافة عبد الله بن كريو بولاية الأغواط.