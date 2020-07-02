وفاة الفنان والشاعر محمد عنقر الملقب بـ”صانع المشاهير”

توفي اليوم الفنان و الشاعر الكبير محمد عنقر الملقب بصانع المشاهير عن عمر ناهز 75 عاماً إثر تعرضه لسكتة قلبية ببيته العائلي.

يذكر أن عنقر إبن مدينة سيدي خالد ببسكرة و عرف الفنان بدعمه للطاقات الشابة خاصة في الفترة الممتدة ما بين الثمانينات و تسعينيات القرن الماضي.

كما تعامل الفنان مع كبار الفنانين الجزائريين على غرار بلاوي الهواري ، الشاب خالد في وين الهربة وين ، مامي ، محمد لمين في هيا لي بيا ، حسيبة عمروش التي أصدر لها أغنية يا فرحي و سعدي التي كانت بوابتها نحو النجومية عام 1991.

و عرف محمد عنقر بذكائه و أسلوبه الفني المميز .