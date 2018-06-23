وفاة الفنان والمنتج السوري أيمن شامية

توفي اليوم أيمن شامية أحد أبرز وجوه الدراما السورية بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ57 عاماً.

ونعى عدد من الممثلين والفنانين السوريين الفنان والمنتج أيمن شامية الذي رحل تاركاً عدداً كبيراً من المسلسلات.

وشامية من مواليد 31 ماي عام 1961 في دمشق ومن أهم الأعمال التي شارك بها “أحلام مؤجلة” و”الحصاد المر” و”العائد” .

و”عيلة أكابر” و”شو حكينا” و”ظرفاء ولكن” و”أمبراطورية نون” و”الرحيل الى الوجه الآخر” و”حارة الجوري” و”عش المجانيين” و”سباق للزواج” و”أنشودة الأمل”.

وكتب عدد من النجوم عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي رسائل العزاء.

من بينهم الممثل ​أيمن زيدان​ كاتباً: “أيمن شاميه.. ترجلت باكراً عن صهوة الحياة .. كم أوجعني رحيلك.. لروحك السلام ياصديقي”.

الممثل طلال مارديني: كنت اشتم فيك رائحة والدي رحمه الله فكنت صديقه منذ الطفولة.

ارحل عن هذه الدنيا أيها الطيب، فهذه الدنيا باتت مكان للوحوش و ليست للطيبين امثالك.

الفنانة عبير شمس الدين: “لصديق الراقي أيمن شامية، لك الرحمة ولنا الصبر والسلوان، رحمة الله عليك”.