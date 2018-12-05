وفاة الفيلسوف الجزائري بوخاري حمانة عن عمر يناهز 81 سنة

توفى اليوم الفيلسوف الجزائري بوخاري حمانة مؤسس الفلسفة في جامعة وهران السانيا عن عمر يناهز 81 سنة.

الفقيد لديه عشرات المؤلفات في الفكر والفلسفة والتاريخ وأشرف على مئات رسائل الماجستير والدكتوراه.

كما كان للفقيد علاقات شخصية مع عديد الزعماء العرب كالرئيس العراقي الراحل صدام حسين وقائد الثورة الليبية معمر القذافي.

كما منحه الرئيس جمال عبد الناصر وساما رفيعا تقديرا لمجهوداته العلمية.

وقد اشتغل الراحل في خمسينيات القرن الماضي كمدير لوكالة الأنباء الجزائرية بالشرق الأوسط.

ونعى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الجزائر في وفاة الفقيد، حيث نشر على صفحتة الرسمية .

ببالغ الأسى تلقيت نبأ وفاة الفيلسوف والأكاديمي الجزائري المجاهد البخاري حمّانة (81 عاما).

وهو أحد مراجع الدراسات الفلسفية في الجامعة الجزائرية.

تخرج على يديه عشرات الأساتذة والمتخصصين في الفكر الفلسفي، كما أنه يعد من بين الذين وضعوا أسس فلسفة الثورة.