وفاة القائد للقوات الكرواتية سابقا بعد تجرعه السمّ بمحكمة لاهاي

توفى القائد السابق للقوات الكرواتية في البوسنة سلوبودان برالياك، الذي تجرع السم أثناء جلسة محاكمته في لاهاي.

ونقلت مصادر قريبة لبرالياك، بأن القائد العسكري الكرواتي السابق توفي في المستشفى بمدينة لاهاي الهولندية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تجرّع برالياك السم من كوب، وقال: “أنا لست مجرم حرب، وأرفض التهم”.

وذلك خلال جلسة المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، حيث تلا القاضي قرار المحكمة بتأييد الحكم بالسجن 20 عاما بحق برالياك.

وعلى إثر هذه الحادثة تم تعليق الجلسة لاستدعاء الأطباء وإسعاف برالياك.

وأتهم برالياك بـ 9 حالات لانتهاك اتفاقيات جنيف، و9 حالات لانتهاك قواعد الحرب و8 حالات لارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وعقدت جلسة المحكمة للنظر في الطعون المقدمة في الأحكام الصادرة بحق 6 قادة عسكريين سابقين لكروات البوسنة.

وقرر القضاة رفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة بحق المتهمين في عام 2013، بمن فيهم سلوبودان برالياك.