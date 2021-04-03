وفاة القاضي العراقي الذي حاكم صدام حسين متأثرا بفيروس كورونا

توفي مساء أمس الجمعة، القاضي العراقي محمد عريبي، الذي ترأس جلسات محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين.

وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق، إن عريبي “توفي عن عمر ناهز 52 عاما متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا”.

وأضاف المجلس، أن عريبي “كان من أبرز القضاة الذين يتحلون بكافة الصفات الإيجابية للقاضي المثالي”.

مشيرا إلى إن القاضي، أبرز شجاعة في التصدي لمحاكمة رموز النظام السابق.

ومن جهته، قدّم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تعازيه إلى ذوي الراحل.

معتبرا ، في بيان، أنه القاضي “كرّس حياته في سبيل وطنه، وفي سبيل القانون”.

وعُين عريبي قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ونظامه، في أوت 2004.