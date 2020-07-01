وفاة القاضي العسكري السابق ابن مدينة العطف بغرداية

انتقل الى جوار ربه القاضي العسكري السابق والاستاذ المحامي السماوي عمر المعروف بولاية غرداية واحد اهم رجال القانون بالجزائر.

و يعرف عن الفقيد التزامه الديني و حفظه للقرآن الكريم و العمل به إلى جانب الصرامة الكبيرة التي التزم بها أثناء تأدية مهامه خاصة أثناء عمله كقاضي عسكري بمحكمة ورقلة.

وأهم ما اشتهر به أثناء محاكمة مرتكبو اعتداء قمار بداية تسعينات القرن الماضي وكان صاحب الاجتهاد القضائي الذي من خلاله استحدث طرف مدني.

ليدافع عن المتهمين بالمحكمة العسكرية و كيف كان يرد على المتهمين بآيات من القرآن لما كانو يحاولون تبرير أفعالهم بالدين.

أين افحمهم بالحجة من الدين و القانون أين أصبح هذا الاجتهاد القضائي يدرس بكليات القانون بالجزائر

و الي جانب باعه الكبير في مجال القانون يعرف عن الفقيد السماوي انه كاتب و صاحب مؤلفات وابحاث منشورة حيث كان صاحب الرأي السديد أين كان يلجئ اليه الأعيان من أجل اخد الرأي السديد و المشورة.

كما كان المدافع عن قضايا الفقراء مجانا بمختلف المحاكم.