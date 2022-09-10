وفاة الكوميدية “بختة”.. الأخيرة ترد

خرجت، الفنانة الكوميدية “بختة” في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فندت من خلاله أخبار وفاتها. كما بدت الفنانة بن هويس، في مقطع الفيديو بصحة جيدة، وفي نفس الوقت متأثرة بالأخبار المتداولة.

وشكرت الكوميدية “بختة”، كل من اتصل بها من أجل الاطمئنان عن صحتها وعليها. قائلة “أشكر كل من اتصل بي من أجل الاطمئنان علي والآن عرفت قيمتي عندكم”.

كما دعت الفنانة، مطلقو الشائعات عبر مختلف صفحات الفضاء الافتراضي، بالتفكير جيدا قبل كتابة أي شيء. مشيرة إلى أن”الفنان أو أي شخص آخر لديه عائلات وامهات واباء يتأثرون بمثل هذه الأخبار المغلوطة، وكما تدين تدان”.

وليست المرة الأولى التي تخرج فيها مثل هذه الشائعات في الفضاء الأزرق، حول وفاة الفنانين. حيث طاردت شائعات الوفاة، نجم الكوميديا الجزائري، الفنان القدير، صالح أوقروت، والذي يواصل رحلته العلاجية في فرنسا.

كشفت الفنانة والممثلة نضال الجزائري، اليوم الجمعة، عن حقيقة وفاة الفنان الجزائري القدير صالح أوقروت.

وقالت الفنانة نضال الجزائري “الفنان صالح اوقروت يقول لكم جمعة مباركة. وزوجته تقول لكم انه بخير اتقوا الله في أنفسكم كفاكم كذبا”.

كما نشرت نضال الجزائري لقطة شاشة للمحادثة التي دارت بينها وبين زوجة الفنان صالح أوقروت. والتي سألت من خلالها عن حال الفنان صالح أوقروت، حيث ردت زوجته “الحمد لله بخير. الإشاعات نفسها طويل الله يهدي ما خلق”.