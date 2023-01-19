وفاة الكوميدي الشهير عزيز السعودي “الأسمر”

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الخميس الكوميدي الشهير عزيز السعودي “الأسمر” عن عمر يناهز 27 سنة.

وحسب مصادر إعلامية، فإن عزيز تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله على جناح السرع إلى المشفى لتلقي العلاج ولكن دون جدوى.

والجدير بالذكر أن عزيز القزم يعاني من خلل في الهرمونات في جسمه منذ صغره، الأمر الذي جعله يعاني من القزمية.

وللإشارة، استطاع عزيز القزم إستغلال مرضه بنشر العديد من الإعلانات الكوميدية المضحكة، وحقق من خلالها على عدد كبير من المتابعين في مختلف المنصات.