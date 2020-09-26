وفاة الكوميدي المصري المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل الكوميدي المصري الكبير المنتصر بالله بعد معانات و صراع طويل مع المرض.

وعانى الفنان الراحل خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنةـ بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين.

ويعتبر المنتصر بالله فنان متمرس حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا فى عام 1977.

وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات في الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية.

وشارك الراحل في العديد من أعماله متنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية.