وفاة اللاعب الدولي السابق جمال شايبي

توفي اليوم الثلاثاء، اللاعب الدولي السابق، جمال شايبي، عن عمر يناهز الـ 65 سنة، حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”.

وتقدم رئيس “الفاف” وليد صادي، بتعازيه في وفاة جمال شايبي. الذي حمل ألوان وفاق سطيف، وتألق رفقة أواسط المنتخب الوطني، وساهم في التتويج التاريخي بكأس أمم إفريقيا سنة 1979.

كما شارك فقيد الكرة الجزائرية. في الملحمة التاريخية التي خاضها المنتخب خلال مونديال “طوكيو” في العام ذاته، والتي بلغ خلالها ربع النهائي.