وفاة اللاعب الدولي السوري الأسبق نادر جوخدار في زلزال تركيا

توفي فجر اليوم الإثنين، اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار ونجله، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا.

والذي تسبب في إنهيار منزل اللاعب الدولي السوري الأسبق نادر جوخدار، الكائن بمدينة جبلة الساحلية شمال سوريا.

وحسب ماكشفته وسائل إعلام عربية، اليوم الإثنين، فإن اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار لقي حتفه رفقة إبنه جراء الزلزال الذي ضرب منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا.

يذكر أن، سبق للرحل جوخدار نادر، أن مثل العديد من الأندية العربية أبرزها الفيصلي والجزيرة والوحدات الأردنيين.

كما مثل جوخدار المنتخب السوري في الفترة من 1995 لغاية 1997 وشارك معه في كأس آسيا 1996، وأشرف الراحل على تدريب نادي السلام زغرتا اللبناني الموسم الماضي.