وفاة اللاعب السابق لمولودية سعيدة سوداني أمين إثر حادث مرور

لفظ اللاعب السابق لمولودية سعيدة والحالي لفوز أولاد براهيم أمين سوداني 29 سنة أنفاسه الأخيرة صباح اليوم بمستشفى أحمد مدغري اثر حادث مرور.

وكان حادث المرور بعد إصطدام سيارته السياحية من نوع “جيلي” بعمود إشارة التوجيه بمفترق الطرق شارع أحمد مدغري وسط مدينة سعيدة في ساعة مبكرة من صباج اليوم.

وتدخل عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية بسعيدة من أجل تقديم الإسعافات الأولية له بعين المكان قبل إجلائه إلى مصلحة الإستعجالات والجراحة بمستشفى أحمد مدغري أين لفظ أنفاسه الأخيرة في حدود الساعة السادسة صباحا.