وفاة اللاعب والمدرب السابق لشباب بلوزداد “أحمد أعراب”

توفي اليوم الأربعاء، اللاعب والمدرب السابق لنادي شباب بلوزداد، في ستينات وسبعينات القرن الماضي، أحمد أعراب، عن عمر ناهز الـ 90 سنة.

وأعلنت إدارة شباب في منشور لها عبر صفحتها في “فيسبوك” عن وفاة اللاعب والمدرب السابق، أحمد أعراب، مقدمة تعازيها إلى عائلة الفقيد.

يذكر أن الفقيد يملك في رصيده 4 ألقاب مع فريق “أبناء لعقيبة” كلاعب، اثنين في البطولة سنتي 1965 و1969 ومثلهما في كأس الجمهورية سنتي 1969 و1978.