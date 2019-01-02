وفاة اللواء عبد الحميد بوهيدل

توفي اللواء عبد الحميد بوهيدل، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 71 سنة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقد عمل المرحوم في الجيش الشعبي الوطني سلاح العتاد لمدة 51 سنة، كما شغل عدة وظائف في الجيش منها مدير مدرسة ضباط الصف العتاد.

إضافة إلي مدير جهوي للعتاد بالناحية العسكرية الثانية ثم الخامسة، وكذا مدير المدرسة التطبيقية للعتاد حاليا.

كما تقلد منصب مدير مركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني من سنة 2005 .

وأضاف البيان، أنه كان يعرف عن الرجل الرزانة والتفاني في العمل في تأدية عمله .

وسيُوارى جثمان اللواء عبد الحميد بوهيدل، الثرى، اليوم الأربعاء، بمقبرة باتنة عقب صلاة العصر .