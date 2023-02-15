وفاة المؤثرة السورية طيوبة أم البنات وعائلتها

من أصعب الحكايات التي أدمت قلوب العرب خلال الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع، وفاة المؤثرة السورية الشهيرة على موقع تيك توك “طيوبة أم البنات” وعائلتها.

وتوفيت طيوبة والتي تبلغ من العمر 27 سنة، والمقيمة في تركيا مع زوجها وبناتها الستة، إثر زلزال تركيا.

واحتجزت طيوبة وعائلتها، لأكثر من أسبوع تحت الأنقاض بسبب الوضعية الصعبة التي وقعوا فيها إثر الزلزال ما صعب من عمل عمال الإنقاذ.

حيث إنهار نصف العمارة التي كانت تقطن فيها طيوبة في الطابق الأول والذي سحق مع طابقين آخرين، فيما بقيت الطوابق العليا سليمة.

وهو ما صعب من عمل عمال الإنقاذ، حيث اضطروا لإزالة العمارة كاملة، ليتمكنوا من الوصول للعالقين في الطوابق الدنيا.

واعلنت عدة مصادر محلية عن وفاة طيبة وبناتها الستة وزوجها في الزلزال، نقلا عن شقيق زوجها والذي أعلنت عن خبر وفاتها، من خلال حسابه على انستغرام.

وقال شقيق زوج طيوبة: “البقاء لله، عائلة أحمد عكاش وزوجته طيبة أم البنات وبناتهم في ذمة الله”.

وأضاف في نفس السياق: “الله يرحمهم ويغفرلهم ويجمعهم في جنات النعيم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتم نقل جثامين العائلة إلى مسقط رأسهم في سوريا، أين سيتم دفنهم هناك.

وكانت قد اشتهرت طيوبة أم البنات، من خلال حسابها على التيكتوك الذي كانت تنشر فيه فديوهات عن حياتها اليومية مع بناتها.

هذا وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين. مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 8 أيام على الكارثة.