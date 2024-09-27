وفاة المتسابقة السويسرية فورير في بطولة العالم بزيوريخ

لقيت الدراجة السويسرية موريل فورير حتفها، اليوم الجمعة، إثر تعرضها لإصابة خطيرة على مستوى الرأس خلال سباق للسيدات في بطولة العالم في زيوريخ.

وكشفت قناة “BFM” قبل قليل، عن وفاة الدراجة الشابة فورير بعد تأزم حالتها بالمستشفى رغم إجرائها عملية جراحية طارئة.

كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية إن صاحبة 18 عاما تعرضت أمس لحادث خطير في منطقة غابية “سقوط من الجبل” دون أسباب واضحة وتم نقلها إلى المستشفى بطائرة مروحية.

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