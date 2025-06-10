وفاة المجاهدة البطلة مريم بن محمد.. وربيقة يعزي

انتقلت إلى رحمة الله المجاهدة البطلة مريم بن محمد، المدعوة ميمي، عن عمر ناهز الـ100 سنة.

وإثر هذا المصاب، قدّم وزير المجاهدين العيد ربيقة، تعازيه الخالصة لأسرة المجاهدة البطلة.

وقال الوزير في برقية تعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهدة البطلة مريم بن محمد المدعوة ميمي تغمدها الله برحمته الواسعة”.

وأضاف وزير المجاهدين: “ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا أن أتقدم إلى عائلتها الكريمة ورفاقها في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي، داعيا الله أن يتغمدها برحمته الواسعة ويتقبلها إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

وكان ربيقة، قد قام شهر أفريل الماضي بزيارة منزلية للمجاهدة البطلة، للاطمئنان عليها، وذلك بحضور رفيقتها المجاهدة جميلة بوباشة، والمجاهد كوموندو عزالدين.