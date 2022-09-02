وفاة المجاهدة فاطمة الزهراء سعداوي

سارت يوم أمس الخميس، إلى جوار ربها، المجاهدة فاطمة الزهراء سعداوي الملقبة بـ”طاطا” عن عمر ناهز 91 سنة.

وعانت الراحلة لفترة طويلة مع المرض الذي الزمها في الكثير من الاحيان المكوث بالمستشفى الجامعي ابن باديس و كذا المستشفى العسكري.

هذا وشيعت جنازة المجاهدة الراحلة بالمقبرة المركزية قسنطينة بحضور عائلتها وأقرابئها. وتعد الفقيدة واحدة من أكثر الناس شعبوية لدى سكان مدينة قسنطينة.

وعايشت “طاطا” فترة الاحتلال الفرنسي أين كانت تهرب المجاهدين من المستشفى إبان الثورة التحريرية.

كما عايشت ايضا فترة الاستقلال، ليرتبط بعد ذلك اسمها بعد الاستقلال بإنشاء مركزا للعناية والتكفل بأبناء الشهداء من اعدادها بهدف خدمة المجتمع بأعمالها الخيرية والانسانية.