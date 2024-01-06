وفاة المجاهدة فاطمة شعبان وربيقة يعزي

انتقلت إلى رحمة الله، المجاهدة فاطمة شعبان، أرملة المجاهد “قاسيمي بشير” عضو فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، وأخت ضابط جيش التحرير الوطني الشهيد “شعبان أحمد”، إحدى حرائر الجزائر التي التحقت بصفوف الثورة الجزائرية.

وتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة بأخلص التعازي لعائلة الفقيدة. وجاء في تعزية الوزير “بقلوب خاشعة. ونفوس راضية بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة “المجاهدة فاطمة شعبان”، أفاض الله على روحها الطاهرة رحمة ومغفرة وثوابا”.

مضيفا “المرحومة أرملة المجاهد”قاسيمي بشير” عضو فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، وأخت ضابط جيش التحرير الوطني. الشهيد “شعبان أحمد”، إحدى حرائر الجزائر التي التحقت بصفوف الثورة بالولاية الثالثة التاريخية، وعمرها لا يتجاوز 18 سنة، وضحت بالنفس والنفيس في سبيل الحرية والاستقلال”.

وقال ربيقة “أمام هذا المصاب الجلل، أتقدم إلى عائلتها الكريمة وورفيقاتها المجاهدات ورفاقها المجاهدين. بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة متضرعا للمولى جلت قدرته. أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعميم رضوانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر ووافر السلوان”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور