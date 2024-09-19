وفاة المجاهد “أحمد بن علي شريف” أحد مؤسسي الشركة الوطنية للملاحة البحرية

انتقل إلى رحمة الله المجاهد أحمد بن علي شريف، أحد المؤسسين الأوائل للشركة الوطنية للملاحة البحرية وأول مدير عام لها، عن عمر ناهز 98 عاما.

حسب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق فإن الفقيد التحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1956 مناضلا ومكافحا. في سبيل الحرية والاستقلال، إلى جانب إخوانه المجاهدين.

وبعد الاستقلال، تابع المرحوم مسيرته في خدمة الوطن، حيث كان من المؤسسين الأوائل للشركة الوطنية للملاحة البحرية. وأول مدير عام لها، كما أوكلت له عدة مسؤوليات في مؤسسة سوناطراك.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بتعازيه الخالصة وبأصدق مواساته إلى عائلة المرحوم ورفاقه في الجهاد. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.