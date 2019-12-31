وفاة المجاهد أحمد هبهوب رفيق المناضل الراحل عمار بن عودة

إنتقل إلى رحمة الله، فجر اليوم الثلاثاء، المجاهد أحمد هبهوب، المعروف بإسم أحمد الفرفوري، الذي كان نائبا للمجاهد المتوفي أحمد عمار بن عودة.

وولد الفقيد بقرية أم النحل سنة 1932، وإنضم إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية بدائرة عزابة، وكان ضمن الفوج الأول الذي أسسه ديدوش مراد لتفجير الثورة.

وشارك المجاهد الراحل، في مؤتمر ” الزمان” تحت قيادة زيغود يوسف، وكان نائبا لعمار بن عودة على منطقة عنابة وقالمة.

أعد الفقيد ونظم وشارك في هجومات 20 أوت، رفقة عمار بن عودة وعيسى بوقموزة بمنطقة التربة بحمام أولاد علي.

وقاد الراحل هبهوب الهجوم على مدينة عين الباردة رفقة مجموعة من رفقائه منهم بوعاتي محمود، والشهيد مبارك فنديس والكثيرين.