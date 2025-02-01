وفاة المجاهد اسماعيل محفوظ أبرز مناضلي الحركة الوطنية

انتقل إلى رحمة الله، المجاهد اسماعيل محفوظ، عن عمر ناهز 104 سنة،حيث يعتبر المجاهد المرحوم من أبرز مناضلي الحركة الوطنية ومسؤول قطاع الصحة بجبال الأوراس من 1955 إلى غاية الاستقلال وعضو بالمجلس الوطني للثورة.

وستشيع جنازة الفقيد بعد ظهر اليوم بمقبر عين النعجة بالعاصمة.

من جهته، تقدم وزير المجاهدين، العيد ربيقة، بأخلص تعازيه لعائلة المجاهد الراحل إسماعيل محفوظ الذي وافته المنية.

وقال ربيقة في منشور له عبر صفحته الرسمية على فايسبوك “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الفقيد. إسماعيل محفوظ عضو جيش التحرير الوطني رحمات الله تعالى عليه”.

مضيفا “ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدّم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي، داعيا الله أن يتغمّده برحمته الواسعة ويتقبّله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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