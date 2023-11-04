وفاة المجاهد العقيد حمو لحلاح بالمستشفى العسكري بقسنطينة

توفي أمس بمستشفى قسنطينة العسكري المجاهد العقيد حمو لحلاح، عن عمر ناهز 86 سنة وذلك بعد مرض عضال الزمه الفراش منذ مدة.

ويعد المرحوم رغم صغر سنه من الأوائل الذين التحقوا بصفوف الثورة في بداياتها بولاية باتنة. وبعد الاستقلال واصل مهامه في صفوف الجيش الوطني الشعبي. متقلدا عدة مناصب من بينها قائد القطاع العسكري لولاية باتنة من سنة 1992 الى غاية سنة 1997. ثم قائدا للقطاع العسكري لولاية أم البواقي من سنة 1997 الى غاية تقاعده سنة 2002.

يذكر ان المرحوم من مواليد منطقة تارشيوين بلدية تاكسلانت.واتخذ من مدينة مروانة مقرا لاقامته منذ سنوات.