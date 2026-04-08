وفاة المجاهد اليامين زروال..رئيس الجمهورية يتلقى التعازي من رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائبه

وعبّر في رسالته عن خالص تعازيه، إلى رئيس الجمهورية وإلى الشعب الجزائري. إثر هذا المصاب الجلل، راجيًا من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. كما عزّى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيس دولة ليبيا الشقيقة، الدكتور يونس المنفي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وعبّر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، باسمه وباسم الشعب الليبي، عن صادق مواساته في رحيل المجاهد اليامين زروال، الذي أسهم كما جاء في رسالته بعطائه في خدمة بلاده وتعزيز استقرارها ووحدتها، كما ساهم بإخلاص في مسيرة الجزائر وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليا.

وجدّد تعازيه لعائلة الفقيد، وللحكومة والشعب الجزائري في هذا المصاب الجلل.

