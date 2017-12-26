وفاة المجاهد بعوش محمد المدعو “سي طاهر”

انتقل الى رحمة الله، اليوم الثلاثاء، المجاهد بعوش محمد المدعو “سي طاهر”، عن عمر ناهز 91 عاما، حسبما أعلنته وزارة المجاهدين.

ولد الفقيد يوم 17 مارس 1926 بالغزوات بولاية تلمسان، انخرط في حزب الشعب الجزائري سنة 1943.

التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في اول نوفمبر 1954 بالمنطقة الخامسة، وكان تحت قيادة العربي بن مهيدي ليعين عضوا سياسيا عسكريا للقطاعين الأول والثاني.

وفي سنة 1958 عين مراقبا عاما بالقاعدة الخلفية للحدود من طرف قيادة الأركان ثم مسؤولا للمناطق الثامنة، السابعة والخامسة بالولاية التاريخية الخامسة إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر بمقبرة عين البيضاء

بولاية وهران.