وفاة المجاهد بلقاسم تبون بالمشرية في النعامة 

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الثلاثاء، ببلدية المشرية ولاية النعامة، المجاهد بلقاسم تبون، عن عمر ناهز 92 عاما.

وحسب مديرية المجاهدين وذوي الحقوق لولاية النعامة، فإن المجاهد الراحل، بلقاسم تبون، من مواليد سنة 1934 ببلدية بوسمغون بولاية البيض. والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956، حيث تدرج في المسؤوليات إبان الثورة التحريرية المجيدة.

وشارك الفقيد في العديد من المعارك والاشتباكات ضد قوات الاستعمار الفرنسي على مستوى المنطقة الثانية من الولاية التاريخية السادسة. كما شارك في معركة “القعد” بآفلو (الأغواط )، وكذا في كمين منطقة بوندنزير بجبل امساعد.

وسيشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في بلدية بوسمغون.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد. وإلى كافة أفراد الأسرة الثورية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.