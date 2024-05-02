وفاة المجاهد بوعلي أحمد 

توفي المجاهد بوعلي أحمد والذي ينحدر من ولاية البيض، عن عمر ناهز 86 سنة، حسبما مديرية المجاهدين وذوي الحقوق.

وحسب ذات المصدر، ولد المجاهد الراحل بوعلي احمد الذي توفي أمس الاربعاء سنة 1938 بالبيض.

وقد إلتحق بصفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كعضو مسبل منذ سنة 1960الى غاية الاستقلال.

واثر هذا المصاب الجلل بعث مدير المجاهدين وذوي الحقوق لولاية البيض سيد أحمد تراري برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد.

وعبر المدير من خلالها عن تعازيه الخالصة ومواساته لعائلة الفقيد. راجيا من الله عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.