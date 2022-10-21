وفاة المجاهد راجع جلول.. ربيقة يقدم التعازي

توفي، المجاهد، وعضو جيش التحرير الوطني، العقيد راجع جلول، عن عمر ناهز الـ90 سنة. وقدم وزير المجاهدين العيد ربيقة، تعازيه لعائلة المرحوم.

كما جاء في برقية التعزية “ببالغ الحزن والأسى تلقى وزير المجاهدين، نبأ وفاة المجاهد المرحوم راجع جلول عن عمر ناهز الـ90 عاما”.

و أضاف ربيقة في التعزية ذاتها “الفقيد من مواليد 12 أكتوبر 1932 ببني ونيف ولاية بشار”. “التحق بصفوف الثورة التحريرية بالولاية الخامسة التاريخية المنطقة الثانية”. أين “أوكلت له عديد المهام كمدير للتدريب على مستوى مراكز التدريب”. بكل من “كيدلني لاراش و بركان إلى أن تمت ترقيته إلى رتبة رائد بمركز التدريب لجيش التحرير الوطني بزغنغن”. إلى غاية “استرجاع السيادة الوطنية بعد الاستقلال التحق الفقيد بصفوف الجيش الوطني الشعبي”.

و تقلد راجع جلول “عديد المهام والمناصب مديرا لمدرسة أشبال الثورة بالقاعة غداة الاستقلال ثم مسؤول مركزي للمحافظة السامية للخدمة الوطنية “. “مفتش مركزيا بالمحافظة السامية للخدمة الوطنية إلى أن أحيل على التقاعد برتبة عقيد”.

و تابع وزير المجاهدين “أمام هذا المصاب الجلل يتقدم العيد ربيقة بخالص التعازي و المواساة لأسرة الفقيد المجاهد راجع جلول”. “متضرعا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.