وفاة المجاهد “عبد المالك بن حبيلس”

توفي مساء اليوم الجمعة، المجاهد عبد المالك بن حبيلس، ورئيس المجلس الدستوري في عهد الشاذلي بن جديد،عن عمر ناهز 98 سنة.

الفقيد من مواليد 27 أفريل 1921 بولاية سطيف، كان سياسي ومناضل في الحركة الوطنية إبان الإستعمار الفرنسي للجزائر وعضوا بحركة إنتصار الحريات الديمقراطية.

وقد شغل المجاهد بن حبيلس، بعد الإستقلال عدة مناصب في الدولة، حيث كان أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية 1963-1964.

وكان سفير الجزائر في اليابان ما بين الفترة 1964 إلى 1971، وبعدها وزيرا للعدل عام 1977.

كما إشتغل أمين عام لرئاسة الجمهورية سنة 1989 في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، ورئيس للمجلس الدستوري إلى غاية إستخلافه بسعيد بوالشعير في 12 أفريل 1995.