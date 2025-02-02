وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني بوقصعة العيفة
بقلم النهار أونلاين
انتقل إلى رحمة الله المجاهد عضو جيش التحرير الوطني بوقصعة العيفة عن عمر يناهز 90 سنة.
ويعد الفقيد أحد رموز ولاية سوق اهراس عضو جيش التحرير رفيق الشهيد باجي مختار .
وكان المرحوم بوقصعة العيفة بن محمد المولود بتاريخ 20/03/1935 عن عمر يناهز 90 سنة ، الساكن بلدية المراهنة، قد التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1954 كان مع الشهيد باجي مختار بمزرعة دالي بن شواف حيث تم القبض عليه وسجنيه من 20/11/1954 إلى غاية 1962.
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