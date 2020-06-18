وفاة المجاهد محمد بن عمر بيوش عن عمر ناهز 97 سنة

توفي ليلة الأربعاء إلى الخميس بمدينة باتنة المجاهد محمد بن عمر بيوش، أحد مجاهدي الرعيل الأول عن عمر ناهز الـ 97 سنة بعد مرض عضال ألزمه الفراش، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان الفقيد من بين المجاهدين الذين حضروا الاجتماع الشهير بدشرة أولاد موسى ليلة الفاتح نوفمبر 1954 الذي تم خلاله توزيع الأسلحة بقيادة الشهيد مصطفى بن بولعيد إيذانا ببداية الثورة التحريرية والعمل المسلح من أجل تحرير الوطن.

ويعد المجاهد الذي ولد بدوار السراحنة بكيمل من أقدم مناضلي الحركة الوطنية بهذه المنطقة، حيث انخرط في صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية ليلتحق بعد ذلك بالمنظمة السرية التي أصبح عضوا بارزا فيها.

وأدلى الفقيد في عديد المرات والمناسبات لـ”وأج” بشهادات عن بدايات التحضير للثورة في الأوراس والمعارك التي قادها جيش التحرير ضد العدو وتلك التي تكبد فيها المستعمر خسائر كبيرة ومنها معركة تبابوشت التي احتضنتها غابة كيمل بين 27 نوفمبر و7 ديسمبر 1954 وتحولت إلى مقبرة جماعية لحوالي 900 جندي من قوات الاحتلال.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة بوزوران بعد ظهر يوم الخميس.